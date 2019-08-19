Смертельный пожар в отеле Токио Стар: задержали еще троих подозреваемых

По делу пожара в отеле Токио Стар задержали еще троех человек / dumskaya.net

В Одессе по делу пожара в отеле Токио Стар, где погибли девять человек, правоохранители задержали еще троих подозреваемых.

18 августа прошли обыски на обьектах, принадлежащих владельцу отеля Вадиму Черному, в том числе, и отеле Зирка, пишет Думская, ссылаясь на источник из числа сотрудников отеля.

"В следственных действиях участвует СБУ. В Токио изъяли документы, деньги из сейфа на ресепшене, обыскали номера. Также обыскали принадлежащие Вадиму апартаменты. В Зирке обыски, насколько мне известно, еще идут. Задержаны управляющая Зиркой Валентина Ивановна и двое техников, которые занимались проводкой и мелким ремонтом", - рассказал источник.

По словам работников отеля, пожар вспыхнул в помещении прачечной, оттуда за считанные минуты распространился по всему отелю.

Возможные причины возгорания - некачественный ремонт (за несколько дней до пожара в районе прачечной работали с проводкой), и ненамеренный поджог.

"У нас в отеле есть маленькие комнаты без окон. Курить запрещено, но были нарушения этого запрета. От чего точно загорелось, никто пока не говорит", - заключил источник.

Напомним: