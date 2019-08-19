Смертельный пожар в отеле Токио Стар: задержали еще троих подозреваемых

Копы провели обыски на всех объектах, принадлежащих владельцу отеля Вадиму Черному.
В Одессе по делу пожара в отеле Токио Стар, где погибли девять человек, правоохранители задержали еще троих подозреваемых.
18 августа прошли обыски на обьектах, принадлежащих владельцу отеля Вадиму Черному, в том числе, и отеле Зирка, пишет Думская, ссылаясь на источник из числа сотрудников отеля.
"В следственных действиях участвует СБУ. В Токио изъяли документы, деньги из сейфа на ресепшене, обыскали номера. Также обыскали принадлежащие Вадиму апартаменты. В Зирке обыски, насколько мне известно, еще идут. Задержаны управляющая Зиркой Валентина Ивановна и двое техников, которые занимались проводкой и мелким ремонтом", - рассказал источник.
По словам работников отеля, пожар вспыхнул в помещении прачечной, оттуда за считанные минуты распространился по всему отелю.
Возможные причины возгорания - некачественный ремонт (за несколько дней до пожара в районе прачечной работали с проводкой), и ненамеренный поджог.
"У нас в отеле есть маленькие комнаты без окон. Курить запрещено, но были нарушения этого запрета. От чего точно загорелось, никто пока не говорит", - заключил источник.
Напомним:
- В Одессе в ночь на субботу, 17 августа, произошел масштабный пожар в гостинице Токио Стар, расположенной на улице Водопроводной. В результате пожара в отеле погибли 9 человек, еще 10 пострадали.
- Владимир Зеленский отреагировал на трагедию, пригрозив владельцу одесского отеля, в котором погибли люди.
- Позже копы озвучили озвучили три версии жуткого пожара: инсценировка пожара с целью сокрытия убийства, нарушение правил пожарной безопасности, неосторожное использование огня постояльцами гостиницы
- После обеда 17 числа стало известно о новой жертве - тело еще одного погибшего было обнаружено спасателями во время разбора завалов после ликвидации пожара.
- СМИ стали известны имена пострадавших, часть погибших опознали.
- Позже стали известны жуткие подробности пожара в отеле Токио Стар в Одессе.
- Владелец сгоревшего отеля обратился к Зеленскому – документ.