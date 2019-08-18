"Выходим, выходим!": появились жуткие подробности пожара в отеле Токио Стар в Одессе

18 августа 2019, 16:42

В момент пожара не сработала сигнализация, постояльцам сообщали о случившемся стуком в дверь.

  • Последствия пожара в отеле Токио Стар в Одессе dumskaya.net
  • Последствия пожара в отеле Токио Стар в Одессе dumskaya.net
  • Последствия пожара в отеле Токио Стар в Одессе dumskaya.net
  • Последствия пожара в отеле Токио Стар в Одессе dumskaya.net
  • Последствия пожара в отеле Токио Стар в Одессе dumskaya.net
  • Последствия пожара в отеле Токио Стар в Одессе dumskaya.net
  • Последствия пожара в отеле Токио Стар в Одессе dumskaya.net
  • Последствия пожара в отеле Токио Стар в Одессе dumskaya.net
  • Последствия пожара в отеле Токио Стар в Одессе dumskaya.net
  • Последствия пожара в отеле Токио Стар в Одессе dumskaya.net

В Одессе в ночь на субботу, 17 августа, произошел масштабный пожар в гостинице Токио Стар, расположенной на улице Водопроводной. В результате пожара в отеле погибли 9 человек, еще 10 пострадали.

По информации, во время пожара в здании находились около 200 человек. Постояльцы выбегали на улицу в пижамах, не успев забрать даже самые необходимые вещи. У многих при пожаре сгорели документы.

"Нам постучали в начале второго. Мы хотели собрать вещи, но когда открыли двери, то шел угарный газ. Мы просто не успели ни вещи забрать, ни документы, ничего. Все осталось. Сказали, что второй этаж полностью сгорел. Но я звонила мужу на номер телефона, потому что телефон остался в номере, — вызов пошел", — рассказала одна из пострадавших в комментарии одесскому изданию УСИ.

Постояльцы отеля Токио Стар рассказали, что в момент пожара в здании не сработала сигнализация, и о случившемся предупреждали стуком в дверь.

"Я был, можно сказать, в самом пекле. Поскольку я спал в это время. Около двух часов — стук в дверь и крик "Выходим, выходим!". Вначале не понял, думал, просто какой-то шум, а потом, когда черный дым через щели пошел, тогда я моментально оделся. Ничего не успел взять, захватил только фуражку "Одесса" и выскочил. Когда открыл дверь в коридор, то там едкий дым стеной. И крики людей о помощи. Я находился в самом конце, возле эпицентра. Сигнализация не сработала, я проснулся, как и многие другие, от стука в дверь", — поделился воспоминаниями о жуткой ночи пострадавший.

Читайте такжеАдский пожар в одесском отеле Токио Стар: часть погибших опознали"Ничего там не было, никакой сигнализации не было. Мы проснулись от того, что кто-то стучал в дверь. Мы подумали, что это кто-то немножечко отдохнул, перепил и стучит в дверь. Я услышала, что кричат слово „проводка", и вот тогда я открыла дверь. Тут же выключился свет. Мы не успели ничего захватить. Мы бежали в том, в чем спали", — добавила женщина, поселившаяся на втором этаже отеля.

"Мы были во время пожара, во время дыма. Загорелась прачечная. Замкнуло, со стиральных машин все началось. В конце разбили стекло, с чего и пошел весь пожар. Половина выскочили, кто успел. Кто не успел — на данный момент официально восемь [погибших]. Как говорится — официально, а там неизвестно", — отметил один из постояльцев, передает nv.ua.

Напомним:

В Одессе в ночь на субботу, 17 августа, произошел масштабный пожар в гостинице Токио Стар, расположенной на улице Водопроводной. В результате пожара в отеле погибли 9 человек, еще 10 пострадали.

Владимир Зеленский отреагировал на трагедию, пригрозив владельцу одесского отеля, в котором погибли люди.

Позже копы озвучили три версии жуткого пожара: инсценировка пожара с целью сокрытия убийства, нарушение правил пожарной безопасности, неосторожное использование огня постояльцами гостиницы

После обеда 17 августа стало известно о новой жертве - тело еще одного погибшего было обнаружено спасателями во время разбора завалов после ликвидации пожара.

Вечером 17 августа сотрудники полиции задержали в Одессе владельца отеля Токио Стар, известного в городе предпринимателя Вадима Черного.

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пожар в Одессе новости Одессы Токио Стар
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