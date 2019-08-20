Астролог рассказал, нужны ли Украине парады в День независимости

Астролог рассказал, когда станут уместны военные парады в День независимости в Киеве / УНИАН

На данный момент проведение военных парадов в Украине неуместно. Такое мнение в комментарии Главреду выразил астролог Влад Росс.

"Самое сильное государство в мире Соединенные Штаты Америки несколько десятилетий не проводило парады в День независимости США. И только Трампу почему-то взбрела в голову идея в этом году провести парад, как в Москве, что и было сделано 4 июля. То есть самое влиятельное государство на планете не имеет традиции проведения военных парадов, но при этом у него остаются самые могущественные войска", - отметил астролог.

По словам Росса, Зеленский совершенно правильно сделал, отказавшись от идеи парада в День Независимости Украины.

Читайте такжеДень независимости 2019 – суббота: будет ли дополнительный выходной"По крайней мере, теперь не будет расхищена очередная кругленькая сумма из государственной казны. Ведь половина тех денег, которые выделяются на парады, оседает в чьих-то карманах. А так, деньги пойдут на дело – на премии украинским военнослужащим. Что намного полезнее". - объяснил эксперт.

Вся военная мощь и сила Украины нужна на востоке страны, а не в Киеве, уверен Росс.

"Пока не закончилась война, уместнее, чтобы военная техника и вооружение были на Донбассе. А вот когда война закончится, перестанут стрелять, тогда можно будет проводить парады и торжественно проводить военную технику по Крещатику. А за рейтинги Зеленскому по этому поводу не стоит переживать: симпатиков это не оттолкнет", - резюмировал он.

Ранее Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому парада на День Независимости не будет. По его словам, такой парад является "помпезным и затратным". От экономии средств Президент Украины предлагает выделить 300 миллионов гривен для премии украинским военным. Премии получат солдаты срочной службы, сержанты, офицеры, военные, которые выполняют задачи в зоне проведения ООС. Позже было принято решение вместо парада провести Марш защитников Украины.

Заказать персональный гороскоп у Влада Росса вы можете, перейдя по ссылке.