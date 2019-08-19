"Пусть земля эта родит": журналист пояснил, зачем бросила хлеб Сара Нетаньяху

Сара Нетаньяху попала в объектив мировых СМИ после инцидента с украинским караваем / Фото: Reuters

Журналист Анатолий Шарий несколько иронично прокомментировал поступок Сары Нетаньяху, жены премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, которая во время торжественной церемонии в аэропорту бросила на землю кусочек приветственного каравая.

"По моей информации, жена Нетаньяху покрошила хлеб на землю, сказав на иврите "Пусть земля эта родит хлеб, молоко и мед, а люди на ней будут счастливы", - написал в Facebook.

Пост собрал за краткое время большое количество лайков и комментариев.

"Вот не поймешь иногда Анатолия. Или троллинг, или реально инсайд", "Жена Нетаньяху обиделась, что ей дали хлеб без сала", "По протоколу, жене главы другого государства преподносятся цветы. А не объедки после мужа", "Хлеб, молоко, мед... На асфальте?", "И вообще, она на жесткой диете! Ей даже в руках такое держать нельзя!", "На Миротворец ее уже внесли?" – написали пользователи.

Как ранее сообщалось, Нетаньяху считает нестоящей внимания случайностью инцидент с его супругой в аэропорту, из которого СМИ сделали сенсацию.

Ранее у Зеленского отреагировали на брошенный хлеб жены Нетаньяху. В Офисе президента полагают, что поступок был совершен неумышленно.

Напомним, объединенная еврейская община Украины выражает протест против дезинформации, которые появились в украинских СМИ вокруг ситуации с супругой премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сарой Нетаньяху.

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