Назначен новый командующий Десантно-штурмовых войск: что о нем известно

В 2018 году Мойсюку присвоили звание генерал-майора / Фото Facebook Юрия Бирюкова

Новым командующим Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины назначен Евгений Мойсюк. Об этом сообщил министр обороны Степан Полторак.

По его словам, предыдущий командующий Десантно-штурмовых войск Михаил Забродский по результатам внеочередных парламентских выборов был избран в Верховную Раду.

"Поздравляю с назначением командующим Десантно-штурмовых войск генерал-майора Евгения Мойсюка. Он неоднократно проявлял героизм и мужество при защите территориальной целостности Украины, поэтому уверен - его опыт позволит развивать и укреплять потенциал Десантно-штурмовых войск", - добавил Полторак.

Евгений Мойсюк (позывной Призер) до назначения занимал должность первого заместителя командующего ДШВ ВСУ. В период с 2014 по 2018 год он командовал 81-й аэромобильной бригадой. Начинал воевать против российской агрессии на Донбассе командиром батальона. С декабря 2014 года Мойсюк руководил обороной Донецкого аэропорта, а затем - выводом личного состава. В 2018-м ему присвоили звание генерал-майора.

"Я знаю "Призера", на тот момент комбрига 81-й, с которым спал в одном подвале в Водяном. Это январь 15-го, ДАП. Я знаю, сам знаю, как он садился в мотолыгу и гнал в терминал за ранеными (...) Женя "Призер" Мойсюк первый генерал, который войну начал комбатом в 25-ке", - писал о Мойсюке в конце 2018 года помощник главы Минобороны Юрий Бирюков.

Напомним, ранее министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что ко Дню независимости украинские военные получат по 1-2 тысячи гривен премии.