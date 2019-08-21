В Днепре водитель на "Ягуаре" протащил патрульного по асфальту

Позже водителя задержали и доставили в отделение полиции / facebook.com/MVS

В Днепре нарушитель правил дорожного движения за рулем элитного Jaguar S-Type после остановки сотрудником полиции на несколько десятков метров протянул за собой патрульного. Коп получил телесные повреждения.

Инцидент произошел ночью 20 августа проспекте Слободского, сообщает пресс-служба полиции. Во время общения с полицейским мужчина резко начал движение автомобиля и протянул за собой патрульного, который держался за водительскую дверь. В результате сотрудник полиции получил многочисленные ушибы. После совершения правонарушения водитель уехал с места проишествия.

Полиция ввела план по перехвату нарушителя. В результате 37-летнего мужчину задержали и доставили в отделение полиции. Водителю грозит уголовная ответственность по ч. 1 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

Напомним, 19 августа в Харькове в вестибюле станции метро имени Масельского на сотрудника полиции напал мужчина. Правоохранитель получил ножевое ранение.