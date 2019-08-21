У Путина ответили на слухи о возможной выдаче политзаключенных Украине

Сергей Лавров отметил, что не стоит гнаться за сенсациями / Reuters

Глава МИД России Сергей Лавров отреагировал на слухи об освобождении РФ пленных украинцев, которое может произойти до конца августа.

По его словам, в опросе обмена политзаключенными, не стоит гнаться за сенсациями, передает Интерфакс-Украина.

"Для того, чтобы продвигать эту тему, нужно договариваться не только в принципе, но и согласовывать конкретные правовые, технические, организационные аспекты. И, конечно, нужно не забывать о том, что речь идет о судьбах людей, и здесь требуется не погоня за сенсациями, чтобы первыми успеть о чем-то сообщить, а кропотливая работа на результат ", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД ФРГ Хайко Маасом в среду в Москве.

Лавров, к тому же, напомнил, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский дважды разговаривали по телефону, и в ходе этих бесед обсуждали в том числе и ситуацию с удерживаемыми лицами.

Ранее росСМИ сообщили, что украинских моряков начали готовить к возвращению домой.