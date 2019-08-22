Жара до +33: синоптик дал прогноз погоды на сегодня

Днем температура воздуха составит +33 градуса / 1zoom.ru

Погода в Украине в четверг, 22 августа, будет солнечной и малооблачной. Дожди ожидаются лишь в Чернигове, Харькове и Сумах. Днем температура воздуха составит +33 градуса.

Как прогнозируют синоптики Укргидрометцентра, на западе и севере страны сегодня будет без осадков. Температура воздуха днем достигнет +24…+29, ночью ожидается всего лишь +12…+16 градусов. В восточных и центральных областях температура воздуха днем достигнет +25…+30, ночью будет прохладнее - от +12 до +18 градусов.

На юге Украины также без осадков. Температура воздуха днем достигнет +30…+33, ночью ожидается +17…+21 градус. Погода в Крыму будет жаркой и солнечной - температура воздуха днем достигнет +31…+33 градусов, ночью ожидается +19…+21.

Прогноз погоды на 22 августа / Укргидрометцентр

Погода в Киеве в четверг будет теплой и солнечной. Осадки в столице не прогнозируются. Столбики термометра днем покажут +25…+27 градусов, ночью ожидается +17…+19.

В ГосЧС предупреждают, что сегодня в Киевской области будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности, который достигнет 5-го класса. Кроме того, высокий уровень опасности ожидается также и в Киеве. В столице уровень пожарной опасности будет держаться на уровне 4-го класса.

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Напомним, синоптик Наталья Диденко предупреждала, что 22 августа в Украине будет очень ветрено из-за погодного противостояния антициклона Corina с другими циклонами.