Прогноз погоды на неделю: Украину ждет новый температурный пик – синоптик

В Украину идет антициклон с жарой в 37 градусов / 1zoom.ru

Прогноз погоды на сегодня, 18 августа, еще довольно прохладный. А вот прогноз на ближайшие семь дней вновь предупреждает о жаре.

Как пишет синоптик Наталья Диденко в Facebook, воскресенье в Украине пройдет без дождей, но с красивыми облаками. При этом ожидаются комфортные от +20 градусов до +29 градусов – в зависимости от региона.

Погода в Киеве сегодня, 18 августа, будет сухой и теплой – до +24-26 градусов днем.

Погода на Яблочный спас 2019 принесет потепление еще на несколько градусов всей Украине.

А вот "термический пик" прогнозируется на 21 августа: термометры покажут до +32-37 градусов.

Читайте такжеЯблочный спас 2019: что приготовить и на какие приметы обратить вниманиеРанее в Украинском гидрометцентре был обнародован прогноз погоды в Украине на август 2019. Синоптик предупреждал, что погода в течение месяца может удивить температурой воздуха.