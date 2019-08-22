В Киеве проводят масштабную репетицию Марша Достоинства ко Дню Независимости - видео

Момент репетиции парада / скриншот из видео

В четверг, 22 августа, вечером центр Киева был перекрыт из-за репетиции Марша Достоинства ко грядущему в субботу Дню Независимости.

Соответствующее сообщение опубликовал портал theБабель. Согласно имеющимся данным, ограничения коснулись Крещатика (на участке от улицы Богдана Хмельницкого до Трехсвятительской), улицы Михайловская (на участке от улицы Костельная до Крещатика).

Кроме того, автобусы № 24 и № 114 временно изменили маршруты движения.

Планируется, что репетиция продлится до 23:00. В центре Киева репетировали более 12 подразделений МВД, ГСЧС, полицейские, Нацгвардия, медики, пограничная служба, летчики и ветераны войны на Донбассе.

Напомним, ранее представители президента Владимира Зеленского рассказали о том, как в Киеве отметят День независимости.