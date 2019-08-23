Расстрел адвоката в Кропивницком: появились шокирующие подробности

Мартиросян приходил в СИЗО к сыну / скриншот

В четверг, 22 августа, в Кропивницком недалеко от СИЗО №6 неизвестные расстреляли адвоката Александра Иванова. Автоматчиков до сих пор не задержали. Однако, стало известно, что мишенью был не Иванов, а 54-летний Андроник Мартиросян, который навещал в СИЗО своего сына. В результате инцидента мужчина получил ранение в руку.

Как сообщает ТСН, именно Мартиросян был целью нападавших, а юрист стал случайной жертвой.

"Сейчас проводится оказание помощи оперативным путем по поводу огнестрельного ранения правой конечности. Травма тяжелая. Угрозы жизни нет, но у пациента есть сопутствующие заболевания", – рассказал ортопед-травматолог Андрей Семенович.

В СИЗО пострадавший мог навещать своего сына Арсена Мартиросяна, которого подозревают в убийстве бойца АТО и ранении другого. Это случилось три года назад возле ночного клуба, но приговора по этому делу до сих пор нет.

Добавим, что это уже не первое покушение на Мартиросяна. В апреле неизвестные подорвали взрывчатку на лестнице подъезда, где он проживал.

К кому в СИЗО приходил погибший адвокат Иванов – неизвестно. Также полиция все еще не нашла убийц юриста.

Сообщается, что правоохранители объявили план Перехват в Кировоградской, Днепропетровской и Полтавской областях.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киевской области расстреляли депутата.