Аваков обезглавил управления полиции в четырех областях

23 августа состоялось расширенное заседание коллегии МВД/ Фото пресс-службы МВД

Министр МВД Арсен Аваков принял решение об увольнении глав управлений Национальной полиции во Львовской, Закарпатской, Запорожской и Житомирской областях. Об этом стало известно в ходе расширенного заседания коллегии МВД 23 августа.

Глава Нацполиции Сергей Князев пожаловался на ряд недостатков в полиции: каждое десятое убийство остается не раскрытым, а в некоторых регионах - очень высокий уровень преступлений, связанных с угоном автомобилей. При этом руководящий состав полиции вымогает и получает взятки. С начала года уличили во взяточничестве и сообщили о подозрении 69 сотрудникам, каждый пятый из которых – руководитель, уточнил Князев. Он также добавил, что у него есть "существенные замечания к руководителям Львовской, Закарпатской, Запорожской и Житомирской областей".

"Я принимаю решение об увольнении руководителей главков Львовской, Закарпатской, Запорожской и Житомирской областей. Прошу соответствующих офицеров после заседания коллегии зайти ко мне для решения вопроса дальнейшего прохождения службы", – отреагировал на слова Князева министр МВД.

До конца дня 23 августа Аваков ждет от главы Нацполиции представлений на должности глав управлений во Львовской, Закарпатской, Запорожской и Житомирской областях.

Напомним, во время заседания коллегии министр внутренних дел Арсен Аваков шутливо предложил изъятые правоохранителями наркотические вещества продавать в Россию.