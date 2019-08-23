Покинувший Прямой Киселев нашел новую работу

23 августа 2019, 19:45

Журналист вернулся на радио.

Евгений Киселев
Евгений Киселев сменил Прямой на Новое время / Главред

Российский журналист Евгений Киселев, который накануне заявил об увольнении с телеканала Прямой, будет вести авторскую программу на Радио НВ.

Как сообщил главред Радио НВ Валерий Калныш, программа Киселева будет проходить в формате интервью.

Уточняется, что гостями Киселева в радиоэфире будут не только политики, но и интересные личности из различных сфер деятельности. Калныш напомнил, что Киселев ранее вел программу на радио, и она была популярна среди слушателей.

"Есть много интересных собеседников, разговорить которых может человек с опытом, кем, без сомнения является Киселев. Не исключаю, что со временем мы можем расширить сотрудничество и запустить не только интервью", — отметил главред Радио НВ.

Как известно, радиостанция НВ в марте 2018 года, и тогда Киселев вел одну из авторских программ. В нынешнем году новый сезон с экс-ведущим Прямого в эфире стартует 2 сентября.

Напомним, ранее 12 августа, в понедельник, экс-президент Украины Петр Порошенко посетил Государственное бюро расследований в компании трех из пяти своих детей − Михаила, Евгении и Александры. Бывшего главу страны вызвали на допрос по делу о сокрытии налогов при приобретении канала Прямой. После того, как Порошенко вышел из здания ГБР, его попытались забросать куриными яйцами.

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Евгений Киселев телеканал Прямой новости Украины
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