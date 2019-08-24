"Нет слов": Елена Зеленская поделилась впечатлениями от Марша достоинства

Первая леди выбрала белое платье для Марша достоинства / Фото: Instagram/olenazelenska_official

Первая леди Украины Елена Зеленская описала переполняющие ее чувства после участия в Марше достоинства в Киеве по случаю Дня независимости Украины.

"Марш достоинства. Нет слов. Возможность почувствовать себя частью большого и прекрасного - частью своей страны. Дедушки и внуки, воины и девушки, львовяне и одесситы, врачи и волонтеры ... Независимые, сильные, красивые!" – написала жена президента Владимира Зеленского в Instagram.

По словам первой леди, все граждане Украины такие разные, однако их сила в единстве. И именно это делает их способными создать в будущем страну своей мечты.

"Мы такие разные — по возрасту, местом рождения, взглядами на жизнь. Мы разные, но мы — едины. Мы — украинцы! И именно это дает нам ту энергию, ту силу, которая помогает делать невозможно. Наше единство — залог наших возможностей. Возможности сделать Украину страной нашей мечты", — добавила она.

/ Фото: Instagram/olenazelenska_official

/ Фото: Instagram/olenazelenska_official

Зеленская поздравила Украину с Днем рождения и назвала неповторимой. Жена главы государства для торжественных мероприятий выбрала белое платье, украсив его сине-желтой лентой в тон государственного флага, которую приколола в области сердца.

Напомним, 24 августа в Украине отмечают День Независимости. С самого утра в Киеве проходят торжественные мероприятия. Тина Кароль с крыши консерватории исполнила государственный гимн.

Владимир Зеленский принял участие в торжественных мероприятиях в центре столицы и заявил о том, что Украине появится новая памятная дата – День памяти погибших защитников. Также в Киеве состоялся неофициальный Марш защитников с участием военных.