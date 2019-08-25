Медведчук летал на День независимости в Россию

Медведчук не прекращает визиты в Россию / Пресс-служба Ураинского выбора

Глава партии Опозиционная платформа – За жизнь, кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук на выходные по случаю Дня независимости Украины летал на личном самолете в Россию.

Доказательства вояжа новоиспеченного народного депутата в Москву продемонстрировал журналист программы антикоррупционных расследований Схемы Михаил Ткач в личном Telegram-канале.

По сведениям журналиста, 25 августа самолет украинского политика отправился из аэропорта Игнатьево под российским Благовещенском в Киев.

"Где же еще праздновать День Независимости Украины народному депутату Украины?" – задал риторический вопрос Ткач.

Журналист обнародовал скрин маршрута самолета Медведчука из России в Киев.

Напомним, возглавляемая одиозным политиком Виктором Медведчуком партия Оппозиционная платформа - За жизнь (по результатам внеочередных выборов в Верховную Раду занявшая второе место), претендует на руководство в нескольких комитетах в девятом созыве парламента.