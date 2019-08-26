"Уссаться над Питюней": сеть рассмешило традиционное обещание Порошенко по Донбассу

Порошенко в очередной раз пообещал поднять над Донецком флаг Украины / Униан

Экс-глава Украины Петр Порошенко снова пообещал поднять над Донецком флаг Украины.

Убежденность в необратимости данного события он выразил во время своего поздравления жителей Донецка с Днем города, который отмечался накануне – в один день с Днем шахтера 2019.

"Я уверен, придет время, и над городом будет гордо развеваться украинский флаг!" — подчеркнул Порошенко в Facebook.

И добавил, что "от запада до востока — Украина единая".

В комментариях один из пользователей отметил: "Уссаться над Питюней", "Как бы вместо флага не повесили за смерть детей! Беги Петруха, а то Колыма ждет!".

В 2018 году Порошенко обещал "вскоре" поднять украинский флаг в Донецке.

Он вообще очень часто обещал поднять флаг Украины в оккупированных украинских городах. Так, 11 августа 2018, поздравляя ялтинцев с Днем города, Порошенко в третий раз за лето обещал поднять флаг Украины в Крыму.

Он также обещал поднять флаг Украины над Луганском в прошлом году.

"Я хочу сказать, что мы сделаем все возможное, пускай нас услышат все луганчане — мы вернем празднование города вместе с суверенитетом и украинским флагом", — заявлял Порошенко