"Уссаться над Питюней": сеть рассмешило традиционное обещание Порошенко по Донбассу

Экс-президент в очередной раз пообещал поднять над Донецком флаг Украины.
Экс-глава Украины Петр Порошенко снова пообещал поднять над Донецком флаг Украины.
Убежденность в необратимости данного события он выразил во время своего поздравления жителей Донецка с Днем города, который отмечался накануне – в один день с Днем шахтера 2019.
"Я уверен, придет время, и над городом будет гордо развеваться украинский флаг!" — подчеркнул Порошенко в Facebook.
И добавил, что "от запада до востока — Украина единая".
В комментариях один из пользователей отметил: "Уссаться над Питюней", "Как бы вместо флага не повесили за смерть детей! Беги Петруха, а то Колыма ждет!".
В 2018 году Порошенко обещал "вскоре" поднять украинский флаг в Донецке.
Он вообще очень часто обещал поднять флаг Украины в оккупированных украинских городах. Так, 11 августа 2018, поздравляя ялтинцев с Днем города, Порошенко в третий раз за лето обещал поднять флаг Украины в Крыму.
Он также обещал поднять флаг Украины над Луганском в прошлом году.
"Я хочу сказать, что мы сделаем все возможное, пускай нас услышат все луганчане — мы вернем празднование города вместе с суверенитетом и украинским флагом", — заявлял Порошенко