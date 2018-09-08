Порошенко обратился с "громким" заявлением к Луганску

Петр Порошенко / president.gov.ua

Поздравляя луганчан с днем города, президент Петр Порошенко снова пообещал поднять флаг Украины над Луганском.

"Отдельно я хочу поздравить Луганск, который находится сейчас на оккупированной территории. Я хочу сказать, что мы сделаем все возможное, пускай нас услышат все луганчане - мы вернем празднование города вместе с суверенитетом и украинским флагом" - цитирует Порошенко "Укринформ".

9 сентября Луганск отмечает 223 годовщину образования города.

Глава государства время от времени обещает поднять флаг Украины в оккупированных украинских городах. Так, 11 августа, поздравляя ялтинцев с Днем города, президент пообещал не только поднять украинский флаг, но и исполнение гимна страны.

В начале июля, поздравляя личный состав ВМС Украины с профессиональным праздником, Порошенко заявил, что в аннексированном Севастополе будет поднят украинский флаг.

До этого, в июне, поздравляя севастопольцев с Днем города, он также обещал, что в Севастополе будет поднят украинский флаг.

Летом 2016 года на праздновании Дня государственного флага Украины (23 августа. - Прим.) Порошенко заявлял, что "чрезвычайно сложная задача для нас - сделать так, чтобы наш флаг снова появился над Донецком, Луганском, над Симферополем, над Севастополем".