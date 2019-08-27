"Шо ты снимаешь, лох?": в Харькове полицейский напал на прохожего

В Харькове коп выбил телефон прохожего из рук

В Харькове полицейские без оснований остановили ночью парня для проверки документов, но когда другой мужчина стал снимать происходящее на видео, его обвинили в провокации и выбили телефон из рук.

Видео инцидента выложили на странице Харьков 1654 в Facebook. Как сообщили в сети, полицейские остановили молодого человека вечером 25 августа на улице Большой Гончаровской.

"Иду домой, и тут выскакивают 3 человека. Фонарь в глаза, сходу требуют документы. Не представились. Вежливо попросил их предъявить документы, на что услышал в ответ: "Ты что, пи*ор, ох*ел?". Двое из них начали меня ломать, третий хотел меня обыскивать. Мой друг в это время вызвал полицию, а я стал кричать и привлекать внимание прохожих, испугавшись, что они хотят мне что-то подкинут. Подошел народ, и они меня сразу отпустили", - вспомнил задержанный харьковчанин.

Когда прохожий стал снимать видео задержания парня, то на него накинулся полицейский со словами: "Шо ты снимаешь, лох? Ты провоцируешь! Отдай телефон, давай".

В пресс-службе полиции заявили, что уже изучают видео и проводят служебную проверку.

В сети резко отреагировали на такое хамство правоохранителей, назвав их позором всей полиции страны.

"Полиция новая, а харьковчане те же", "Харьковские мусора это трэш и позор всей полиции Украины... И так было всегда!", "Харьков город доброты?", "А где это? Полиция полиции рознь. В данном случае шушара какая-то", "Мусор, одним словом!", - писали юзеры.

Ранее в Краматорске полицейского обвинили в жестоком избиении.