"Шо ты снимаешь, лох?": в Харькове полицейский напал на прохожего

27 августа 2019, 12:47

Правоохранителю не понравилось, что его снимали на камеру телефона.

В Харькове коп выбил телефон прохожего из рук

В Харькове полицейские без оснований остановили ночью парня для проверки документов, но когда другой мужчина стал снимать происходящее на видео, его обвинили в провокации и выбили телефон из рук.

Видео инцидента выложили на странице Харьков 1654 в Facebook. Как сообщили в сети, полицейские остановили молодого человека вечером 25 августа на улице Большой Гончаровской.

"Иду домой, и тут выскакивают 3 человека. Фонарь в глаза, сходу требуют документы. Не представились. Вежливо попросил их предъявить документы, на что услышал в ответ: "Ты что, пи*ор, ох*ел?".  Двое из них начали меня ломать, третий хотел меня обыскивать. Мой друг в это время вызвал полицию, а я стал кричать и привлекать внимание прохожих, испугавшись, что они хотят мне что-то подкинут. Подошел народ, и они меня сразу отпустили", - вспомнил задержанный харьковчанин.

Когда прохожий стал снимать видео задержания парня, то на него накинулся полицейский со словами: "Шо ты снимаешь, лох? Ты провоцируешь! Отдай телефон, давай".

В пресс-службе полиции заявили, что уже изучают видео и проводят служебную проверку.

В сети резко отреагировали на такое хамство правоохранителей, назвав их позором всей полиции страны.

"Полиция новая, а харьковчане те же", "Харьковские мусора это трэш и позор всей полиции Украины... И так было всегда!", "Харьков город доброты?", "А где это? Полиция полиции рознь. В данном случае шушара какая-то", "Мусор, одним словом!", - писали юзеры.

Ранее в Краматорске полицейского обвинили в жестоком избиении.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Харьков полиция
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

13:38
Стало известно, что тормозит обмен пленными
13:30
В Киев внезапно нагрянул советник Трампа по нацбезопасности Болтон
13:21
"Хватит смешить людей": специалисты раскритиковали игру Марии Шараповой
13:16
Зеленский определился с кандидатурой на пост премьер-министра - СМИ
13:12
Силовики заблокировали тестирование сенсорной кнопки в Раде
13:05
"Компромисса быть не может": эксперт пояснил, как Зеленскому победить Путина
12:48
Кровь из глаз на MTV Video Music Awards 2019: самые ужасные наряды звезд
12:47
"Шо ты снимаешь, лох?": в Харькове полицейский напал на прохожего Видео
12:45
Олимпик получил 200 тысяч долларов за ничью с Динамо - источник Видео
12:44
Путину сменили фамилию: Песков назвал причину
12:29
"Украина – 40 млн русских": боевик "ДНР" обьяснил, почему воюет на Донбассе Видео
12:26
Ястремская одержала волевую победу на US Open Видео
12:15
Свитолина вышла во второй второй круг US Open Видео
12:13
Взрыв и утечка радиации в РФ: в Норвегии назвали причину
12:00
Богдан призвал "вломить люлей" депутату Киевсовета
11:53
Стала известна трансферная стоимость хавбека Шахтера Тайсона
11:42
Груды камней и потоки грязи: в России затопило целый город Фото Видео
11:34
"От Зеленского ждут жесткости": эксперт пояснил, как закончить войну на Донбассе Видео
11:14
Летние платья снова уместны: синоптик дала прогноз погоды на неделю Видео
11:11
Василий Ломаченко vs Люк Кэмпбелл: когда поединок, где смотреть, прогнозы букмекеров Видео
11:08
Собчак с округлившимся животом снова подозревают в беременности
10:45
Речь о миллионах: у Зеленского приняли ключевое решение по субсидиям Видео
10:33
ДТП с тещей Притулы: всплыли скандальные детали
10:26
"Киска в зоне риска": Дорофеева взбудоражила пошлым приглашением
10:10
Шахтер подписал полузащитника Мариуполя
09:56
100 дней "рыбалки на Дискавери": чем удивил Зеленский на посту президента
09:53
Впервые за всю историю человечества: в ООН объявили "чрезвычайную климатическую ситуацию"
09:53
Офигительная история про робота Федора мнение
09:18
Волкер рассказал, чего ждут от Зеленского во время встречи с Трампом
09:07
Сезария Эвора: лучшие песни и почему Google посвятил ей дудл Видео
08:49
В центре Черновцов рухнула стена жилого дома: внутри были люди
08:37
Когда Зеленский уволит Богдана? мнение
08:21
Лето не сдается: синоптик прогнозирует жаркую и сухую погоду Видео
07:56
Дерзкое ограбление в Киеве: мужчина с ружьем напал на "ювелирку"
07:36
Советник Трампа по нацбезопасности анонсировал свой визит в Киев
07:17
Стало известно, когда состоится обмен пленными между Украиной и РФ
07:16
Ученые назвали критический возраст для контроля за давлением
07:15
Головная боль Кремля: экс-депутат Госдумы рассказал, почему Россия хочет "слить" Донбасс
06:59
Поматросили и бросили: как Запад поиздевался над Путиным мнение
06:39
Нибиру и конец света: астролог рассказал, когда случится апокалипсис
06:35
Каскад – идеальная стрижка на средние волосы 2019-2020: модные варианты, 40 фото Фото
06:13
Революция в России: эксперт сказал, кто может стать альтернативой Путину
06:06
Ореховый спас: что нести в церковь и как узнать всю правду о суженном
05:24
На рюмку чая: какое спиртное нужно пить перед сексом, а какое - нельзя
03:52
От коммуналки до доллара: эксперты рассказали, на что подскочат цены Видео
03:39
Прокол NASA: смертоносный астероид пробьет Землю 28 августа - ученые
03:09
Юный эротоман: насмотревшийся порно подстросток устроил сеанс группового секса
02:25
На Житомирщине вандалы испоганили краской памятник защитникам Украины
01:55
Появилась карикатура, как Трамп "несет" Путина в G7 Видео
01:49
Правильное питание для школьника: эксперты дали советы
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять