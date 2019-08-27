И так сойдет: в Одессе коммунальщики "починили" скульптуру с помощью скотча

В Одессе скульптуру на здании горсовета отреставрировали скотчем / odessa.online

Одесские коммунальщики прославились на весь интернет – они "починили" скульптуру, у которой разваливается лицо, скотчем.

Одна из скульптур архитектурной композиции День и ночь, которая находится на здании мэрии, буквально теряет лицо – у нее отвалилась часть подбородка после встречи с дроном, передает Думская.

Находчивые коммунальщики оперативно решили проблему – замотали голову скульптуры скотчем.

Коммунальщики обмотали скотчем лицо скульптуры, чтобы ее части не падали на головы прохожим / odessa.online

"Скорее всего, это был дрон или коптер. Скульптура получила механические повреждения – откололась часть носа и подбородка. Необходимо было зафиксировать поврежденный участок. Коммунальщики сделали это на скорую руку с помощью скотча", — отметил начальник управления охраны объектов культурного наследия Одесского горсовета Павел Остапенко.

К слову, достопримечательность авторства итальянца Луиджи Иорини появилась в начале 1870-х годов. Последний раз статую, да и все здание реставрировали еще в 1946-1949 годах.

Статую на одесской мэрии перемотали скотчем / Фото: Евгений Сокольский

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