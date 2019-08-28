Бороться против Украины и народа: Кива дал маху с оговоркой на ТВ

Илья Кива / СПУ

Одиозный украинский политик, бывший глава Департамента противодействия наркопреступности Нацполиции, а ныне - новоиспеченный нардеп Верховной Рады IX созыва от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива допустил досадную оговорку в телеэфире.

"Мы будем бороться за вас, мы будем отстаивать интересы. Для этого мы пришли в политику, для этого мы получили ваше доверие. Ваше доверие для борьбы против Украины и против украинского народа!", − с немалой долей пафоса заявил Кива.

Напомним, ранее Илья Кива унесся в мечтах по поводу исчезновения Украины. До этого он рассказал о том, что Петр Порошенко появлялся на Майдане во время Революции Достоинства в крайне нетрезвом виде.