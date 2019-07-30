Кива унесся в мечтах по поводу исчезновения Украины

Илья Кива / СПУ

Украине грозит исчезновение как стране/государству уже в ближайшие годы из-за постоянных экспериментов в различных сферах госуправления.

Соответствующее мнение в прямом телеэфире скандальный политик Илья Кива (недавно избранный в Верховную Раду по списку партии "Оппозиционная платформа - За жизнь").

"За эти три года мы страну к чертям собачьим можем этими экспериментами потерять", — утверждает политик.

Кива говорит, что с уважением относится к новоизбранным депутатам в Верховной Раде, однако присутствие в парламенте тех, кто "нигде не работал и никогда нигде не учился" приводит его в испуг.

Политик также отметил - если Украина продолжит свое существование после 2020-го, то это будет "большой победой", поскольку в будущем году украинцев ожидает повышение тарифов на услуги ЖКХ.

Напомним, ранее Илья Кива во время отпуска в Барселоне позировал для фото, возлегая на бедре голой женщины. А в бытность свою главой Департамента противодействия наркопреступности Нацполиции Украины грозил наркодилерам борьбой с вохдуха.