День памяти защитников Украины: Зеленский почтил погибших

Владимир Зеленский пришел c цветами к зданию Минобороны / скриншот

Утром 29 августа президент Украины Владимир Зеленский почтил память погибших за независимость и суверенитет Украины.

Глава государства вместе с топ-чиновниками и родными павших на войне пришел c цветами к зданию Минобороны, где в 2018 году был открыт Зал памяти защитников Украины. Сегодня колокол на стеле мемориала бил очень долго: по числу погибших при выходе из Иловайского окружения и в других горячих точках фронта, а также в миротворческих миссиях.

В 11:30 на Михайловской площади пройдет акция ко Дню памяти защитников Украины. Помимо военачальников в ней примут участие также непосредственные участники событий в Иловайске, родные погибших в бою, волонтеры и неравнодушные граждане.

Напомним, своим указом Владимир Зеленский ввел новый памятный день в Украине – День памяти защитников Украины. Памятная дата будет отмечаться ежегодно 29 августа, поскольку в этот день в 2014 году под Иловайском погибло наибольшее количество бойцов за все время войны на Донбассе.

Как известно, в конце августа 2014 бойцы сил АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области. Добровольческие батальоны неоднократно просили у командования подкрепления. Однако, по словам бойцов, подмога так и не поступила. Тем временем российские военные обстреляли коридор, по которому по договоренности должны были выходить украинские бойцы. Украинские военные понесли значительные потери. По официальным данным, под Иловайском и в самом городе погибли 366 украинских бойцов, около 450 - получили ранения, 300 - попали в плен, 84 - до сих пор считаются пропавшими без вести. По данным военных экспертов, количество погибших может составлять до двух тысяч.