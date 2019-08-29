Красная икра и филе семги: новоизбранный нардеп показал меню столовой Рады

29 августа 2019, 12:49

Блюда в столовой Рады по сравнению с прошлым годом подорожали.

Столовая, Верховная Рада
Нардепам в столовой Верховной Рады предлагают разнообразие блюд / Фото: Страна

Народные депутаты 9-го созыва будут платить за блюда в столовой Верховной Рады больше, чем нардепы 8-го. Однако у новых нардепов более разнообразное меню.

Фото меню на своей странице в Instagram выложил новоизбранный депутат от Слуги народа Александр Скичко.

Например, за гречневую кашу депутаты 8-го созыва платили 7,49 грн, то сейчас за нее просят 12,04 грн. За морковный салат с сельдереем нардепы заплатят 21,55 грн вместо 17,24 грн. 

За борщ с говядиной с депутатов просят 45,67 грн, салат Цезарь – 40,45 грн, картофельное пюре – 18,80 грн, один бутерброд с лососевой икрой обойдется в 55,98 грн.

Самая дорогая позиция в меню – филе семги, за сто грамм блюда депутатам придется выложить 174,42 грн. На втором месте по дороговизне – голубцы с мясом и рисом за 84,18 грн, на третьем – корейка запеченная с шампиньонами за 83,06 грн.

Кроме того, в меню появились много новых позиций, например, рисовая молочная каша, омлет с сыром, рыбные котлеты, салат цезарь, салат с крабовыми палочками и огурцом, бифштекс с кабачками-гриль и многие другие.

Упущение столовой – нет любимой шаурмы президента, но зато можно полакомиться люля-кебабом с соусом за 80,45 грн.

Меню столовой Верховной Рады / instagram/aleksandrskichko
Блюда в столовой ВР / instagram/aleksandrskichko
Еда в столовой ВР / instagram/aleksandrskichko

Ранее в столовой Рады морковный салат подешевел, а кабачки подорожали: сколько и за что платят депутаты.

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Верховная Рада меню столовая Александр Скичко
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