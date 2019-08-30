В столичном аэропорту приземлились три военных самолета

Еще неизвестно есть ли в том самолете люди / скриншот

В столичном аэропорту Киев (Жуляны), где журналисты и родственники ожидают прибытия украинских пленных, приземлились три военных самолета с гербами Украины на борту. Об этом сообщила советник командующего Военно-морских сил Украины Виктория Христенко.

Еще неизвестно есть ли в том самолете люди, сообщает Громадське. В нем теоретически могут быть политзаключенные.

"Сел военный самолет, но это пока что для нас это ничего не значит, потому что мы не видели людей", - отметила Христенко.

"Сів військовий літак(в аеропорту "Київ" - ред.), але це поки що для нас це нічого не означає, бо ми не бачили людей" — радниця командувача ВМС України про можливе повернення полонених українських моряків pic.twitter.com/37AL9tnNqp — Hromadske.UA (@HromadskeUA) August 30, 2019

Как сообщается в Telegram-канале Незигарь, колонна автозаков в сопровождении вертолетов направляется на подмосковный аэродром Остафьево.

Напомним, адвокат находящихся в Украине россиян Валентин Рыбин сообщил, что самолеты с удерживаемыми лицами в РФ и Украине еще не вылетели для обмена.

Ранее в Офисе президента заявили, что обмен пленными между Киевом и Москвой продолжается, а информация о его завершении не соответствует действительности. Когда обмен завершится, в ОП обещают об этом сообщить на официальных каналах.