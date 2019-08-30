Адвокат подтвердил подготовку к передаче моряков Украине

Незаконно задержанные РФ моряки возвращаются домой / Фото УНИАН

Адвокат одного из украинских моряков, которых незаконно удерживали в России, Айдер Азаматов подтвердил, что 29 августа пленных моряков вывезли из СИЗО Москвы в Киев.

По словам Азаматова, их вывезли ночью и, скорее всего, они уже в столице Украины, передает Громадське. Он также добавил, что среди адвокатов в Киев почти никто не едет.

"Скорее всего будет один представитель - координатор Николай Полозов, ведь не было условия, чтобы все защитники присутствовали", - сказал Азаматов.

Напомним, в Офисе президента заявили, что обмен пленными между Киевом и Москвой продолжается, а информация о его завершении не соответствует действительности. Когда обмен завершится, в ОП обещают об этом сообщить на официальных каналах.

Ранее СМИ со ссылкой на родственников сообщили, что пленных украинских моряков уже доставили в Киев. В то же время адвокат Валентин Рыбин заявил о том, что как минимум некоторые из задержанных в Украине россиян, готовящихся к обмену, остаются в СИЗО.

В ночь на 30 сентября об успешно реализованной операции по обмену пленными сообщил назначенный Верховной Радой накануне генеральный прокурор Руслан Рябошапка. Позже в Сети появился полный список людей, которых отпустила Россия.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк призвал дождаться самого факта обмена. Также он отказался комментировать информацию о том, что 30 августа политзаключенные прибудут в Украину.