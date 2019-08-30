"Никто никуда не летит": адвокат прокомментировал обмен пленными между Украиной и РФ

Адвокат прокомментировал обмен пленными между Украиной и РФ

Самолеты с удерживаемыми лицами в РФ и Украине еще не вылетели для обмена, сообщил адвокат находящихся в Украине россиян Валентин Рыбин.

"Не ведитесь на фейки и проверяйте информацию, обращайтесь к тем людям, которые могут что-то нормальное, внятное сказать. По состоянию на сегодня, на утро, на 9 часов, я в Полтаве, никто никуда не летит. Все граждане Российской Федерации, а также граждане Украины, которые планируют принять участие в обмене, находятся кто в пункте сбора, а кто в местах предварительного заключения либо отбывания наказания", - сообщил он в Facebook.

Читайте такжеУ Зеленского заявили, что обмен пленными "еще не завершен"Он добавил, что самолет с задержанными украинцами из России в Украину еще не вылетел.

"Давайте наберемся терпения и не будем фальстартовать", - резюмировал Рыбин.

Напомним, ранее стало известно о том, что часть украинцев, удерживаемых в России, отказалась от участия в обменной операции с задержанными в Украине граждан РФ.