В Киеве совладелец кафе успокаивал буянящих посетителей пистолетом

На место инцидента вызвали полицию / Фото ТСН

В ночь на 2 сентября в одном из столичных кафе произошел конфликт со стрельбой. Причиной ссоры стало то, что отдыхающие вели себя слишком громко.

Инцидент случился между компанией, которая отдыхала в кафе на ул. Константиновской, и совладельцами заведения, сообщает ТСН. Компания из 15 человек после закрытия заведения попросила разрешения посидеть на летней площадке кафе. По словам одного из совладельцев, посетителей предупредили, что нужно вести себя тихо.

"Они сказали: "Хорошо". Проходит полчаса. Они шумят. Мы сделали одно замечание... Уже именно до драки они сидели на полу, выпивали... Шумели. Уже сделали замечание – они начали возмущаться: "Мы платим деньги – мы хотим дальше отдыхать". Я говорю: "Мало, что вы платите – здесь люди отдыхают", и они начинают хозяина ресторана окружать толпой... Я одного выдергиваю и все начинают драться", - рассказал совладелец заведения.

Чтобы предотвратить драку, он применил стартовый пистолет. На место инцидента вызвали полицию.

У ніч проти 2 вересня в одному з кафе на вул. Костянтинівській у Києві сталася бійка зі стріляниною. Відео очевидця події. pic.twitter.com/SfRJRnlpW4 — ТСН.ua (канал 1+1) (@tsnua) September 1, 2019

Напомним, в ночь на 20 августа станции метро в Голосеевском районе Киева звучали выстрелы, в результате пострадали несколько людей.

9 августа в Киево-Святошинском районе Киевской области злоумышленники из огнестрельного оружия семь раз ранили мужчину. Пострадавший попал в больницу.