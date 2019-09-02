В Киеве совладелец кафе успокаивал буянящих посетителей пистолетом

2 сентября 2019, 06:56

Инцидент произошел в заведении на улице Константиновской. Компания вела себя слишком шумно.

стрельба
На место инцидента вызвали полицию / Фото ТСН

В ночь на 2 сентября в одном из столичных кафе произошел конфликт со стрельбой. Причиной ссоры стало то, что отдыхающие вели себя слишком громко.

Инцидент случился между компанией, которая отдыхала в кафе на ул. Константиновской, и совладельцами заведения, сообщает ТСН. Компания из 15 человек после закрытия заведения попросила разрешения посидеть на летней площадке кафе. По словам одного из совладельцев, посетителей предупредили, что нужно вести себя тихо. 

"Они сказали: "Хорошо". Проходит полчаса. Они шумят. Мы сделали одно замечание... Уже именно до драки они сидели на полу, выпивали... Шумели. Уже сделали замечание – они начали возмущаться: "Мы платим деньги – мы хотим дальше отдыхать". Я говорю: "Мало, что вы платите – здесь люди отдыхают", и они начинают хозяина ресторана окружать толпой... Я одного выдергиваю и все начинают драться", - рассказал совладелец заведения.

Чтобы предотвратить драку,  он применил стартовый пистолет.  На место инцидента вызвали полицию.

Напомним,  в ночь на 20 августа станции метро в Голосеевском районе Киева звучали выстрелы, в результате пострадали несколько людей.

9 августа в Киево-Святошинском районе Киевской области злоумышленники из огнестрельного оружия семь раз ранили мужчину. Пострадавший попал в больницу. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Киев стрельба драка полиция новости Киева
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

07:15
Олександр Кочетков: За два роки Рада може виявитися баластом, який Зеленський скине зі своєї повітряної кулі
07:10
"Очень сильный старт": Трамп передал поздравления Зеленскому
06:56
В Киеве совладелец кафе успокаивал буянящих посетителей пистолетом Видео
06:56
Почему Зеленский повторит путь Порошенко мнение
06:35
"Прекрасная встреча!": Пенс остался доволен общением с Зеленским
06:33
Асимметричное каре – сногсшибательная стрижка 2019-2020: свежие 38 фото из Instagram Фото Видео
06:01
Самые сложные дни месяца: астролог предупредил об опасностях 2-8 сентября
05:28
Нибиру столкнула Солнце в бездонную пасть Черной дыры - уфологи
05:03
Запрос на быстрые реформы: эксперт рассказал о ключевых вызовах для Зеленского Видео
04:22
Топ-5 сексуальных фантазий, о которых мечтают и стесняются женщины
03:37
Эксперты назвали привычки, которые могут состарить на 10 лет
02:28
Эксперт озвучил сроки наступления кризиса в партии Слуга народа
01:55
Порноактриса лукаво и крайне откровенно попозировала на фото Фото
01:33
Ученые выявили пользу красного вина для работы кишечника
01:09
Названы продукты, которые нельзя есть перед сексом
00:47
В России ответили президенту Эстонии на 25-летие окончания Второй мировой войны Видео
00:29
Путину осталось недолго: астролог шокировала неожиданным предсказанием Видео
01 сентября, воскресенье
23:58
Экс-депутат Госдумы пояснил, как можно помешать Северному потоку-2
23:31
Певица Биби Рекса показала пышные формы в откровенном фото Видео
23:20
Танці з зірками 2019 2 выпуск онлайн: кто покинул проект Видео
23:06
Ученые назвали темные пятна на Венере признаками инопланетной жизни
22:40
Трамп предпочел визиту в Польшу гольф Видео
22:14
Президент Эстонии связала с Россией окончание Второй мировой войны Видео
21:50
Спасли пожарные: Папа Римский надолго застрял в лифте
21:48
Отдых в первый месяц осени: сколько выходных светит украинцам в сентябре Видео
21:26
"Запахнет жаренным": стало известно о продвижении вперед ВСУ на Донбассе Видео
21:11
В России обвинили Польшу в попытке "выкорчевать" память о советском солдате Видео
20:57
Украину заморозит и завалит снегом: синоптики дали неожиданный прогноз на осень Видео
20:48
Форд не разминулся с Москвичом: Кривой Рог всколыхнуло смертельное ДТП Фото
20:30
Танці з зірками 2019: 2 выпуск 3 сезона смотреть онлайн Видео
20:17
Зеленский обсудил с Пенсом свою предстоящую встречу с Трампом Видео
19:45
Швеция вводит налог для банков из-за России - Bloomberg
19:24
В России установили памятник Путину Видео
18:58
"Крым – украинский": Пенс заявил о поддержке США территориальной целостности Украины Видео
18:31
"Ощущение шанса": министр образования Новосад поздравила с Днем знаний Видео
18:02
Пять миллионов просмотров: одесситка сняла клип для Кети Перри Видео
17:56
Мир на Донбассе и запуск реформ: Зеленский встретился с вице-президентом США Видео
17:27
В Польше признались, почему не пригласили Путина на годовщину Второй мировой войны Видео
17:20
"Напуганный звереныш": на Прикарпатье нашли ребенка-маугли Фото
16:50
"Еще учусь": "слуги народа" оконфузились с названиями антикоррупционных органов Видео
16:28
Зеленский пообещал премьеру Бельгии реформы и борьбу с коррупцией Видео
16:24
Стала известна дата первого заседания нового Кабмина
16:08
В Польше пообещали "выкатить" счет репараций Германии за Вторую мировую
15:57
У Зеленского прояснили ситуацию насчет пенсий украинцам в Израиле Видео
15:51
"Переписывать историю - дурь": пропагандистка Скабеева разозлилась из-за Путина и Польши
15:23
"Вперед, в осень": синоптик рассказала о погоде в Украине в начале недели Видео
14:58
Гончарук поздравил с 1 сентября и прокатился по Кабмину на самокате Видео
14:34
Ген гея – чепуха: ученые сделали сенсационное открытие
14:18
Эксперт оценил процесс реформирования СБУ Бакановым
14:17
"Львов и Ровно – их": в Польше на картах прихватили украинские города Фото
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять