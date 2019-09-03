Аннексированному Крыму грозит химический Чернобыль

Тепличный комплекс строит инвестор из России / Reuters

В аннексированном Россией Крыму строится огромный тепличный комплекс в Белогорске, который грозит масштабным химическим заражением городу из-за обильно используемых в теплице удобрений и гербицидов.

Тепличный комплекс строит инвестор из России. Он станет крупнейшим в Крыму и будет работать круглогодично, сообщает Крым.Реалии. Комплекс сможет производить 13 тысяч тонн томатов в год. Первый урожай планируют здесь собрать уже в 2020-м.

"Такой огромный тепличный комплекс будет производить объемные выбросы отравленного воздуха прямо на город. Учитывая, что теплица располагается между городом и рекой, а у водоема воздух всегда холоднее, то теплые и более легкие выбросы с тепличного комплекса будут выталкиваться более тяжелым воздухом с речной долины прямиком на жилые массивы Белогорска", – рассказала одна из местных активисток.

Экологическая ситуация в Белогорске скоро станет под стать Чернобылю, только в плане не радиоактивного, а химического отравления, пишет издание.

Читайте также"Душит кашель": жители Крыма жалуются на плохую экологию

Напомним, жители оккупированного Армянска в Крыму снова жалуются на загрязненный воздух - запах химикатов появился вечером 29 августа. У детей вновь появились симптомы отравления: сыпь, кашель, жжение в глазах. При этом оккупационные власти пытаются скрыть проблему.