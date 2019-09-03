Аннексированному Крыму грозит химический Чернобыль

3 сентября 2019, 10:16

Огромные выбросы отравленного воздуха из тепличного комплекса накроют Белогорск.

Крым
Тепличный комплекс строит инвестор из России / Reuters

В аннексированном Россией Крыму строится огромный тепличный комплекс в Белогорске, который грозит масштабным химическим заражением городу из-за обильно используемых в теплице удобрений и гербицидов.

Тепличный комплекс строит инвестор из России.  Он станет крупнейшим в Крыму и будет работать круглогодично, сообщает Крым.Реалии. Комплекс сможет производить 13 тысяч тонн томатов в год. Первый урожай планируют здесь собрать уже в 2020-м.

"Такой огромный тепличный комплекс будет производить объемные выбросы отравленного воздуха прямо на город. Учитывая, что теплица располагается между городом и рекой, а у водоема воздух всегда холоднее, то теплые и более легкие выбросы с тепличного комплекса будут выталкиваться более тяжелым воздухом с речной долины прямиком на жилые массивы Белогорска", – рассказала одна из местных активисток.

Экологическая ситуация в Белогорске скоро станет под стать Чернобылю, только в плане не радиоактивного, а химического отравления, пишет издание.

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Напомним, жители оккупированного Армянска в Крыму снова жалуются на загрязненный воздух - запах химикатов появился вечером 29 августа. У детей вновь появились симптомы отравления: сыпь, кашель, жжение в глазах. При этом оккупационные власти пытаются скрыть проблему.

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Крым Чернобыль экология химикаты теплица новости Крыма
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