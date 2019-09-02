Крымчане хотят бежать: Армянск снова накрыло химикатами

В Армянске остановили работу одного из цехов завода Крымский титан / Reuters

Жители оккупированного Армянска в Крыму снова жалуются на загрязненный воздух - запах химикатов появился вечером 29 августа. При этом оккупационные власти пытаются скрыть проблему.

Как сообщает Крым.Реалии со ссылкой на местных жителей, выбросы небольшими порциями идут постоянно.

"У меня окна квартиры стоят ночью на проветривании, запах ощущается. Но это не кислота, а что-то другое. Позавчера был большой выброс, приблизительно в пять утра, у меня под окном моментально "сгорели" розы", - рассказала жительница Армянска.

Местная активистка Екатерина Пивовар отмечает, что воздух в городе сейчас загрязнен, как год назад, только в сравнительно меньшей степени. При этом у детей вновь появились симптомы отравления: сыпь, кашель, жжение в глазах. Усугубляются симптомы в вечернее время и в ночное.

"Есть запах серы и сладковатый привкус во рту. Приезжие в ужасе, спрашивают, что у нас тут происходит, потому что у них за три дня состояние ухудшилось. У многих обостряются хронические заболевания, они чувствуют, что здесь что-то не так. Точно такой же жирный налет в подъезде, на окнах, на машинах. Насколько мне известно – я не знаю, правда или нет – приостановили в связи с выбросами какой-то цех, потому что люди опять начали жаловаться, возмущаться", – говорит она.

В свою очередь, общественный активист и поклонник политики России в Крыму Сергей Акимов уверен, что ситуация вышла из-под контроля.

По данным издания, 99% жителей Армянска с удовольствием бы уехали, но квартиры там никто не покупает – а местным ничего не остается делать, как жить там.

Ранее российский Гидрометцентр Крыма опубликовал данные наблюдений за воздухом в Армянске в июле 2019 года, согласно которым "уровень загрязнения атмосферы определялся как высокий", причем "по пяти показателям: взвешенным веществам, оксиду углерода, диоксиду азота, фтористому водороду, хлористому водороду".

В то же время, российский министр экологии и природных ресурсов Крыма Геннадий Нараев утверждает, что по результатам мониторинга концентрация загрязняющих веществ в ночное время суток в Армянске ниже дневной, и "причины для беспокойства отсутствуют".

Читайте также"Без б*ндер все страшней!": жители оккупированного Крыма жалуются на засилье кавказцевНапомним, 29 августа в Армянске по причине усугубления экологической ситуации остановлена работа одного из цехов завода Крымский титан.

Ранее в Сети опубликовали фотографии завода Крымский Титан, сделанные при помощи дрона. Предприятие называют "крымским Чернобылем". На фотографиях видны последствия химических выбросов: осадки отравляющих веществ, из-за которых земля поменяла цвет, так же явно заметно, что речка из-за попадания химикатов окрасилась в красный цвет.