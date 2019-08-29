Новые выбросы в Армянске: остановлен цех Крымского титана

29 августа 2019, 18:01

Негативное воздействие оказывают жара и нехватка воды.

Армянск,Титан
На Крымском титане снова критическая ситуация / Reuters

В аннексированном РФ Крыму в городе Армянск по причине усугубления экологической ситуации остановлена работа одного из цехов завода Крымский титан.

"Остановили работу одного из цехов предприятия "Крымский титан" и увеличили подачу воды и известкого молока в кислотонакопитель, чтобы нейтрализовать кислый сток и предотвратить возможное ухудшение экологической ситуации на севере Крыма", - цитирует Крым.Реалии чиновницу пророссийского "министерства экологии и природных ресурсов Крыма" Ольгу Славгородскую.

В Армянске повторяется сценарий минувшего года, поскольку высокая температура воздуха и дефицит водных ресурсов могут спровоцировать испарение содержимого кислотонакопителя и привести к экологической катастрофе. Под угрозой не только север Крыма, но и Херсонская область.

Читайте такжеЯзвы у детей и гибель животных: в Армянске продолжается экологическая катастрофаПо словам Славгородской, в данный момент ситуация "стабильная". Однако последнее превышение предельно допустимой концентрации хлорида водорода в атмосфере было зарегистрировано 21 августа.

Депутат Армянского горсовета Виктор Мохов утверждает, что местные жители массово жалуются на ухудшение экологической ситуации. По его убеждению, мониторинг содержания в воздухе хлорида водорода и диоксида серы нужно проводить ночью, когда концентрация химических веществ выше.

Напомним, экологическая ситуация в Армянске через год после выбросов из кислотонакопителя завода Крымский титан по-прежнему представляет опасность для местного населения.

Ранее в сети опубликовали фотографии завода Крымский Титан, сделанные при помощи дрона. Предприятие называют "крымским Чернобылем". На фотографиях видны последствия химических выбросов: осадки отравляющих веществ, из-за которых земля поменяла цвет, так же явно заметно, что речка из-за попадания химикатов окрасилась в красный цвет.

Напомним, градообразующие предприятия, располагающиеся на севере аннексированного Россией Крыма, предложили уничтожить.

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Крым Армянск экологическая катастрофа новости Украины Крымский Титан
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