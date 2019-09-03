Не так страшен Шуфрич, как его малюют: эксперт высказался о рулевом комитета по свободе слова

Шуфрич конкурирует с Аваковым по количеству полярных высказываний в прессе и соцсетях, заявил Кочетков / Главред

Комитет по свободе слова всегда отдают оппозиции, поэтому нет ничего страшного, что его возглавил народный депутат от Оппозиционной платформы - За жизнь Нестор Шуфрич. Такое мнение высказал политолог Александр Кочетков во время чата на Главреде.

По его словам должность председателя комитета по защите свободы слова в значительной степени формальная при наличии монобольшинства. То есть ни один комитет без согласования с монобольшинством ничего решить не сможет.

"Он может только привлекать внимание общества к определенным проблемам с ущемлением СМИ и конкретных журналистов. А именно с этой задачей может прекрасно справиться разговорчивый и шумный Нестор Шуфрич. То есть трагедии нет", - считает Кочетков.

Кроме того, в комитете по свободе слова большинство принадлежит Слуге народа. Поэтому не стоит драматизировать, резюмировал политолог.

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Напомним, 27 августа народный депутат от Оппозиционной платформы - За жизнь 52-летний Нестор Шуфрич был избран главой комитета Рады по вопросам свободы слова.