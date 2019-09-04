"Нах*й Подол не нужен": в Киеве коммунальщики покрасили фонтан в вырвиглазный цвет - фото

покрашенный памятник Самсону в Киеве / https://www.facebook.com/dima.kachura

Гипсовую скульптуру-фонтан библейскому персонажу Самсону (разрывающему пасть льву) в Киеве покрасили в упоительно розовый цвет.

Соответствующие фотоснимки опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook пользователь Дмитрия Качуры.

В частности, он пишет, что до недавнего времени этот фонтан на библейские темы на Контрактовой площади находился в очень неприглядном виде. Поэтому, предположил Качура, коммунальщики решили немного исправить и покрасили фонтан в розовый цвет.

"Блеать, идиоты". "Я в ах*е. В конкретном, причем", "Маскировочное покрытие, Kyiv edition", "Теория разбитых окон в действии". Никому нах*й Подол не нужен. Ни Гостиный двор, ни Самсон", "Это замена синей руке на Бессарабке", - резво высказались в комментариях пользователи Facebook.

Напомним, ранее в Одессе коммунальщики "починили" скульптуру с помощью скотча. До этого сотрудники столичных коммунальных служб рассказали, когда будет заменено разбитое стекло на мосту "имени" Кличко.