Коммунальщики рассказали, когда заменят разбитое стекло на мосту Кличко

Стекло на мосту Кличко пообещали заменить 31 июля / kiev.informator.ua/

Поврежденный стеклянный элемент перильных ограждений пешеходно-велосипедного моста, соединяющего парки Владимирская горка и Крещатый, заменят через два дня.

29 июля очевидцы обнаружили, что боковое стекло сразу за перилами раскрошилось. В коммунальном предприятии Инженерный центр намерены оперативно исправить проблему.

"Демонтаж и замену стеклянного элемента планируют осуществить в среду, 31 июля. Стекло, снимут, отправят на экспертизу, чтобы установить причины неисправности", - сказано в сообщении.

На предприятии добавили, что специалисты изучают видео с камер наблюдения, чтобы выяснить, не было осуществлено акта вандализма.

Напомним: