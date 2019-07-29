Коммунальщики рассказали, когда заменят разбитое стекло на мосту Кличко

На предприятии изучат видео с камер наблюдения, чтобы определить причину повреждения.
Поврежденный стеклянный элемент перильных ограждений пешеходно-велосипедного моста, соединяющего парки Владимирская горка и Крещатый, заменят через два дня.
29 июля очевидцы обнаружили, что боковое стекло сразу за перилами раскрошилось. В коммунальном предприятии Инженерный центр намерены оперативно исправить проблему.
"Демонтаж и замену стеклянного элемента планируют осуществить в среду, 31 июля. Стекло, снимут, отправят на экспертизу, чтобы установить причины неисправности", - сказано в сообщении.
На предприятии добавили, что специалисты изучают видео с камер наблюдения, чтобы выяснить, не было осуществлено акта вандализма.
Напомним:
- 25 мая мэр Киева Виталий Кличко открыл новый пешеходно-велосипедный мост, соединяющий Владимирскую горку и Арку дружбы народов. Мост имеет ломаную форму, изгибы. Длина мостового перехода - почти 212 м, он построен из бетона и стекла. Покрытие - из гусасфальту. Стоимость строительства - 275 млн грн.
- 26 мая Кличко сообщил о поврежденном стекле на двух фрагментах стеклянного настила на мосту. В тот же день мост закрыли. Полиция Киева открыла уголовное производство по факту порчи стекла на мосту как умышленное повреждение имущества.
- Позже на скандальном мосту Кличко в Киеве заметили новые трещины.
- Также в НАБУ завели дело из-за растрат средств при строительстве моста Кличко.