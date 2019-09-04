Погода в Киеве и Украине: кому грозит шторм с градом / fakty.ictv.ua

Прогноз погоды Киеву 4 сентября осадков не обещает.

Погода в Киеве сегодня выдалась прохладная (по ощущениям не выше +17 градусов в дневное время), но без дождей. Погода в Киеве завтра, 5 сентября, прогреется до +22 градусов и тоже будет не дождливой.

А вот центральных областях Украины объявили сегодня штормовое предупреждение.

Прогноз погоды от Укргидрометцентра предупреждает, что днем 4 сентября грозы пройдут в большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях. Здесь местами ожидаются шквалы 15-20 м/с, местами даже град. Синоптики оценили уровень опасности как первый (желтый).

Ранее синоптик уточнил прогноз погоды на сегодня. Как сообщает Укргидрометцентр, в Украине, кроме восточной части, Крыма и Приазовья, местами пройдет кратковременный дождь с грозой. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

Напомним, синоптики дали прогноз погоды на осень 2019. Отмечается, что сентябрь еще побалует теплом, в октябре будет осенняя "классика", а ноябрь будет холодным, мокрым, со снегом и заморозками.