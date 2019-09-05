В Крыму затонул прогулочный катер: было много пассажиров

5 сентября 2019, 16:34

Сегодня серьезный инцидент произошел в районе одного из крымских городов.

В районе Судака затонул катер Камелот - Новости Крыма
В районе Судака затонул катер Камелот / wikipedia.org

В четверг днем, 5 сентября, в захваченном Россией Крыму в районе города Судак затонул прогулочный катер Камелот, на борту которого находились 14 человек.

Катер затонул на расстоянии около 200 метров от берега в районе мыса Меганом, почти все люди, находившиеся на борту, спасены, сообщает Крым.Реалии со ссылкой на так называемое управления МЧС России по полуострову.

По данным издания на борту катера находились 12 пассажиров, а также два члена экипажа, одного из пассажиров продолжают искать. "…13 человек были спасены... силами спасателей ведутся поиски одного из пассажиров", - отметили в псевдоведомстве.

Напомним, 22 июля в крымском городе Алушта произошло кровавое чрезвычайное происшествие - отдыхающий заплыл за буй, попал под катер, получил очень серьезные травмы и попал в реанимацию.

Аннексия Крыма

В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.

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Крым катер затонул Судак
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