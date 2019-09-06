Зеленский обновил состав СНБО

Владимир Зеленский сменил состав СНБО / Фото: УНИАН

Президент Владимир Зеленский поменял состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Указ №665 об изменениях в составе СНБО был опубликован на сайте президента 6 сентября.

В документе указано, что в состав СНБО вошли премьер-министр Алексей Гончарук, министр обороны Андрей Загороднюк, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Также Зеленский утвердил в персональном составе ведомства главу СБУ Ивана Баканова, главу МИД Вадима Пристайко, генерального прокурора Руслана Рябошапку.

При этом из состава СНБО выведены экс-глава СБУ Василий Грицак, бывший премьер-министр Владимир Гройсман, экс-глава МИД Павел Климкин, экс-генпрокурор Юрий Луценко, экс-спикер Верховной Рады Андрей Парубий, экс-министр юстиции Павел Петренко и бывший министр обороны Степан Полторак.

Ранее секретарь СНБО обьяснил, заморозит ли США военную помощь Украине.