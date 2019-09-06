Кабмин определился с кандидатурой главы Харьковской ОГА

Светличная стала главой Харьковской ОГА/ Фото: пресс-служба Харьковской ОГА

Кабинет министров Украины на заседании 6 сентября одобрил проекты решений президента об увольнении Юлии Светличной с должности главы Харьковской областной государственной администрации в связи с завершением полномочий предыдущего президента.

Как сообщается на сайте правительства, затем приняли соответствующий проект решения президента о ее повторном назначении главой Харьковской ОГА.

"Приняли проекты решений президента Украины об увольнении (в связи с завершением полномочий предыдущего президента) Юлии Светличной от должности председателя Харьковской ОГА. И приняли соответствующий проект решения президента о ее повторное назначение Председателем Харьковской ОГА", - сказано в сообщении.

Как ранее сообщалось, Виталий Туринок назначен главой Запорожской областной государственной администрации указом президента Владимира Зеленского.

Напомним, ранее Зеленский уволил 15 руководителей областей.