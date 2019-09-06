"Можно ожидать от России нюансы": эксперт призвал к осторожности при обмене пленными

6 сентября 2019, 23:50

Аналитик полагает, что Украина должна перехватить дипломатическую инициативу.

Боевики пленные
Обмен пленными в очередной раз может сорвать Россия / УНИАН

Сопредседатель ГИ Правое дело Дмитрий Снегирев напомнил, что согласно минским соглашениям обмен заключенными должен происходить по принципу "все на всех", и Украина обязана добиться именно такого развития событий.

"В российских тюрьмах остается еще около сорока украинских заложников Кремля. И об этом надо напомнить России. Таким образом мы использовали минские договоренности ради достижения собственных целей: повышение собственной субъектности и соответственно понижение российской", - цитирует эксперта 24 канал.

По словам Снегирева, Россия срывала обмен пленными, поскольку не особо в нем заинтересована. Москва искала повод для озвучивания очередных условий украинской стороне, желая выставить Киев в неприглядном виде перед западными партнерами.

Читайте такжеАдвокат заявил об угрозе срыва по обмену пленными между Украиной и РФЭксперт не сомневается, что сейчас можно ожидать от России каких-нибудь нюансов. Кремль может найти любой предлог. Например, свидетель по делу о крушении рейса MH17 Цемах является гражданином Украины, поэтому Москва может отказаться его обменивать. Аналогично Олега Сенцова, как крымчанина, могут назвать гражданином России. Не исключено, убежден аналитик, что Москва будет играть на болевых точках Киева.

"Обмен пленными срывался, среди прочего, потому, что Путин хотел увидеть первые шаги президента Зеленского и нового парламента. Теперь активизировались переговоры относительно нормандского формата, а обмен пленными – определенная предпосылка для проведения встречи нормандской четверки", – считает Снегирев.

Напомним, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова объяснила, что обмен пленными между Украиной и Россией затягивается из-за оформления документов.

Позже адвокат осужденных в Украине граждан РФ Валентин Рыбин утверждал, что обмен заключенными между Украиной и Россией находится под угрозой срыва.

Также руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан отказался публично комментировать обмен заключенными между Украиной и РФ, однако высказал свое мнение по данному вопросу.

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