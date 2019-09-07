"Мне много лет, но я дождалась": мать Сенцова едет на встречу из Крыма

Сенцов позвонил маме из самолета / Фото: скриншот из видео

Людмила Сенцова, мама освобожденного 7 сентября узника Кремля Олега Сенцова, эмоционально отреагировала на освобождение сына из многолетнего российского плена и планирует выезжать из Крыма на встречу с ним.

"Я вижу тебя! С Алиной [дочь Олега Сенцова, – прим. ред.]. Моя радость! Целую, обнимаю! На завтра готовлюсь", - цитирует женщину Крым.Реалии.

Мама политзаключенного режиссера живет в селе Скалистое в Крыму. Вместе с его сыном Сенцова Владом она планирует отправится в Украину для долгожданной встречи, на которую уже и не надеялась.

"Я бы одно говорила:" Спасибо, спасибо!"... Не знаю, за что. Так и хочется сказать: "Спасибо". Это очень страшно. Мне много лет, я могу не дождаться. Я его дождалась. Я завтра его обниму", – добавила Людмила Сенцова.

Возвращение сына после пятилетнего заключения женщина восприняла очень мужественно. С эмоциями справится не могла, но демонстрировала выдержку и силу воли.

Как ранее сообщалось, вернувшийся на родину украинский режиссер Олег Сенцов пообщался с журналистами прямо на ВПП аэропорта Борисполь, куда прибыл самолет с освобожденными украинцами.

Как известно, пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что власти РФ приветствуют обмен пленными между российской и украинской сторонами.

Путин в тот момент, когда его украинский коллега встречал в аэропорту освобожденных в результате обмена пленных, российских заключенных решил лично не приветствовать, а отправился любоваться выступлениями гимнасток.