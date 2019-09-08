Дезертиры и боевики "ЛДНР": Матиос рассказал, кого Украина отдала РФ

Обмен пленными состоялся 7 сентября / Скриншот

7 сентября состоялся масштабный обмен пленными между Россией и Украиной. Бывший главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил подробности о 13 лицах, которые были переданы российской стороне в рамках обмена.

По словам Матиоса, военные прокуроры провели досудебное расследование, процессуальное руководство и поддержали государственное обвинение в отношении 13 из 35 человек. Указанные лица "полностью признали свою вину и просили президента Украины о помиловании", сообщил Матиос в Facebook.

Таким образом, в рамках обмена пленными в Россию отправились:

- Седиков Алексей Сергеевич, гражданин РФ, осужден приговором Попаснянского районного суда Луганской области от 03.03.2017 года за участие в составе террористической организации "ЛНР" в боевых действиях против военнослужащих Вооруженных сил Украины, по ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 и ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 УК Украины к 11 годам лишения свободы. Применено помилование.

- Сидоров Денис Владимирович, гражданин РФ, осужден приговором Торезского городского суда Донецкой области от 08.02.2017 года за участие в составе террористической организации "ДНР" в боевых действиях против подразделений сил АТО, по ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 и ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 УК Украины к 11 годам лишения свободы. Применено помилование.

- Агеев Виктор Александрович, гражданин РФ, осужден приговором Новоайдарского районного суда Луганской области от 25.01.2018 года за участие в террористической организации "ЛНР" и незаконное обращение с огнестрельным оружием по ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 УК Украины к десяти годам лишения свободы с конфискацией имущества. Применено помилование.

- Баранов Александр Вячеславович, гражданин Украины, который в 2014 году после аннексии Крыма, будучи военнослужащим украинской армии, совершил государственную измену и дезертирство, перешел на сторону врага, незаконно принял гражданство РФ, осужден приговором Подольского районного суда от 08.02.2018 года за государственную измену и дезертирство по ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 УК Украины к 13 годам лишения свободы с лишением воинского звания младший сержант. Применено помилование.

- Одинцов Максим Евгеньевич, гражданин Украины, который в 2014 году после аннексии Крыма, будучи военнослужащим украинской армии, совершил государственную измену и дезертирство, перешел на сторону врага, незаконно принял гражданство РФ, осужден приговором Дарницкого районного суда от 06.02.2018 года за государственную измену и дезертирство по ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 УК Украины к 13 годам лишения свободы с лишением воинского звания младший сержант. Применено помилование.

- Просолова Юлия Вадимовна, гражданка Украины, осуждена приговором Ильичевского районного суда города Мариуполя Донецкой области от 25.09.2018 года за совершение по заданию руководителей террористической организации "ДНР" террористического акта 31.03.2017 года в городе Мариуполь, в результате которого погиб начальник главного отдела контрразведки Управления службы безопасности Украины в Донецкой области, полковник Александр Хараберюш, по ч. 3 ст. 258 и ч. 1 ст. 263 УК Украины к 12 годам лишения свободы. Применено помилование.

- Ежов Станислав Станиславович, гражданин Украины, осужден приговором Голосеевского районного суда города Киева от 22.08.2019 года за совершение государственной измены (будучи заместителем руководителя Протокола премьер-министра Украины, оказывал помощь ГУ ГШ ВС РФ в проведении подрывной деятельности против Украины путем передачи служебной информации с ограниченным доступом), по ч. 1 ст. 111 УК Украины к лишению свободы сроком три года 28 дней, который он отбыл, находясь под стражей (до вступления приговора в законную силу судом изменена мера на личное обязательство).

- Васьковский Андрей Сергеевич, гражданин Украины, осужден приговором Броварского горрайонного суда Киевской области от 22.08.2019 года за совершение государственной измены (будучи сотрудником Департамента контрразведки СБУ оказывал помощь разведывательным органам РФ в проведении подрывной деятельности против Украины путем передачи служебной информации с ограниченным доступом), по ч. 1 ст. 111 УК Украины к лишению свободы сроком один год семь дней, который он отбыл, находясь под стражей (до вступления приговора в законную силу судом изменена мера на личное обязательство).

- Ломако Юрий Николаевич, гражданин Украины, осужденный приговором Очаковского горрайонного суда Николаевской области от 11.04.2019 года за совершение государственной измены путем сбора и передачи сведений военного характера 316-го разведывательного Центра ГУ ГШ ВС РФ, по ч. 1 ст. 111 УК Украины, к пяти годам лишения свободы. Применено помилование.

- Лазарев Сергей Александрович, гражданин Украины, осужденный приговором Фастовского горрайонного суда Киевской области от 03.09.2018 года за совершение государственной измены путем передачи Главному управлению Генерального штаба ВС РФ сведений в сфере обороны и информации военного характера, по ч. 1 ст. 111 УК Украины, к четырем годам лишения свободы. Применено помилование.

- Кореновский Дмитрий Евстафьевич, гражданин Украины, обвиняется в совершении государственной измены и содействии деятельности террористической организации (передавал представителям ГУ ГШ ВС РФ и "ДНР" информацию военного характера), по ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3 и ч. 1 ст. 263 УК Украины. Судом изменена мера пресечения на личное обязательство.

- Федоров Виктор Андреевич, гражданин Украины, обвиняется в совершении государственной измены и содействии деятельности террористической организации (передавал представителям ГУ ГШ ВС РФ и "ДНР" информацию военного характера), по ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3 и ч. 1 ст. 263 УК Украины. Судом изменена мера пресечения на личное обязательство.

- Хоменко Олег Юрьевич, гражданин Украины, обвиняется в совершении государственной измены и дезертирства по ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 УК Украины. Судом изменена мера пресечения на личное обязательство.

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Напомним, 7 сентября, в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых, Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.

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