Рядом с каждым ехал ФСБ-шник: Кольченко рассказал о возвращении из России

Александр Кольченко пробыл в заключении в российских тюрьмах почти 5 лет / Фото Громадське

Бывший пленник Кремля Александр Кольченко, которого в РФ незаконно осудили за участие в якобы "террористической организации" вместе с крымским режиссером Олегом Сенцовым, рассказал о возвращении из России.

В последние несколько лет Кольченко удерживали в колонии Копейска на Урале. 16 августа его этапировали в СИЗО Лефортово в Москве.

"Мне сказали, что я еду на суд. Но понятно было, что нет. Но я думал, что либо в другой лагерь, либо на обмен. Два варианта было", - рассказал Кольченко в интервью Громадському.

Уже в Москве от украинца требовали написать прошение о помиловнии - Кольченко отказался.

"Я говорю: спасибо, ничего не буду писать. Он: вы хотите вернуться обратно? Я говорю: мне все равно. Он такой: хорошо, вы уже написали. И все, и ушел (…) Он мне в конце предлагал: покажите свою роспись. Он на меня смотрит, как на идиота. Я на него тоже. Вот, я отказался. Ну и все", - рассказал украинец.

По его словам, в Лефортово он сидел в одиночной камере в полной изоляции. Несколько дней ничего не ел, только пил. В день обмена ему принесли вещи и папку с документами - там справка об освобождении. Через два-три часа пленных посадили в автобус: "По одному заходили и увидел всех. Там рядом с каждым ФСБ-шник ехал. Но мы общались".

В российском самолете по дороге в Украину пленным предлагали водку.

"Нам водку разносили. Я отказался. Не употребляю, я и в лагере не употреблял", - рассказал Кольченко.

Как известно, Александр Кольченко пробыл в заключении в российских тюрьмах почти 5 лет. Его арестовали в Крыму и осудили за участие в "террористической организации" вместе с крымским режиссером Олегом Сенцовым. Еще одного фигуранта дела Геннадия Афанасьева обменяли в 2016 году на украинских граждан, которые фигурировали в деле о сепаратизме. Четвертый фигурант - Алексей Чирний - остался в заключении в России.

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Напомним, 7 сентября, в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых, Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.

В СБУ сообщили, что на сегодняшний день на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) удерживаются более двухсот граждан Украины.

Президент Владимир Зеленский анонсировал второй этап обмена пленными. По данным росСМИ, в Минске представители Трехсторонней контактной группы обсудят перспективу обмена пленными между Киевом и ОРДЛО в формате "всех установленных на всех установленных". Речь идет о формате "200 на 70".