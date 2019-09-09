Стало известно о новой потере боевиков на Донбассе

Журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что на востоке Украины защитник страны уничтожил блиндаж противника.

Блиндаж уничтожен на Светлодарской дуге, написал журналист в своем Telegram-канале и показал видео, на котором запечатлено уничтожение вражеского укрытия.

По данным Цаплиенко, блиндаж ликвидирован из противотанкового ракетного комплекса.

"Оператор украинского ПТРК на Светлодарской дуге уничтожает вражеский блиндаж", - подписал ролик журналист.

Ранее сообщалось, что боевики нарушают режим тишины на Донбассе, а украинские воины открывают ответный огонь. Напомним, в конце августа на Светлодарской дуге ночью бойцы полка Азов уничтожили четырех боевиков-членов диверсионной группы, а еще одного террориста взяли в плен.

Агрессия России на Донбассе

В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.

В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.