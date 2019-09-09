Под Киевом пьяный прокурор "по понятиям" стал выяснять отношения с полицией

В Белой Церкви прокурор устроил пьяные разборки с полицией

Под Киевом в Белой Церкви между местный прокурор устроил разборки с полицейскими.

Как сообщили в полиции, мужчина, которого едва не сбил прокурор, будучи за рулем в состоянии алкогольного опьянения, вызвал копов. Прибыв на место, они вступили в диалог с прокурором, но тот стал хамить и разговаривать "по понятиям".

На призыв полицейского не провоцировать его, прокурор намеренно продолжил препираться.

"Я не отойду. Вы можете применять все, что угодно. Я вас провоцирую, давайте, да. Действуйте дальше не в рамках закона", - заявил прокурор.

Кроме того, прокурор пытался устрашить полицейских тем, что вызвал следственно-оперативную группу.

"Я вызвал сюда следственно-оперативную группу, вы слышите или нет? Ало. Я просил следственно-оперативную группу, у нас в Белой Церкви работников полиции как минимум, 3 машины. Я работник Генеральной прокуратуры Украины, и они используют незаконные методы", - сказал мужчина по телефону.

Полицейские все равно составили протокол по статье 130 КУоАП Вождение в нетрезвом виде, а на пассажира авто, который буянил и отказывался выполнять просьбы правоохранителей, также составили админпротокол по статье 185 КУоАП "Злостное неповиновение требованию полицейского.

Ролик опубликовали на странице местного СМИ в Facebook.

"На территории острова Детства (Белая Церковь), находясь в состоянии алкогольного опьянения работник Генеральной прокуратуры Украины Шурашкевич Геннадий едва не сбил человека, который в свою очередь вызвала полицию", - сказано в описании ролика.

В сети бурно отреагировали на произошедшее: одни удивились – мол, откуда у прокурора такое авто, другие же потребовали для него соответствующего наказания.

"Откуда у прокурора новенькая мазда? Теща богатая?", "Ну теперь прокурорские начнут гасить полицейских", "Этого нехорошего человека надо хорошо наказать, чтобы другие нехорошие и заевшиеся люди хотя бы подумали о последствиях", "Прокурор и "понятия" - абсурд", - писали в сети.

Ранее на Киевщине прокурор в пьяном угаре устроил стрельбу.