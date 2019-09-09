В Le Figaro объяснили, почему назвали Киев "российским"

Во французском издании извинились за ошибку, отметил посол.
В известном французском издании Le Figaro сообщили, что в титрах во время трансляции видео Киев был назван "российским" из-за технической ошибки.
Редакция исправила ошибку и извинилась, написал посол Украины во Франции Олег Шамшур в своем аккаунте в Twitter.
Дипломат отметил, что такие ошибки недопустимы для профессионалов в сфере медик.
"Заметили досадную, как нас заверили, техническую, ошибку в видео Le Figaro о возвращении укр. политзаключенных и моряков…", - сообщил посол.
Ранее сообщалось, что в видео Le Figaro во время видеотрансляции брифинга президента Украины Владимира Зеленского по случаю обмена пленными между Киевом и Москвой в верхнем правом углу была надпись: "Киев, Россия".