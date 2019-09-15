Москаль рассказал о подлых планах Кремля по аннексии Крыма в 2009-м

Геннадий Москаль / УНИАН

Россияне форсировали планы по аннексии полуострова Крым еще в 2009-2010 годах.

С таким заявлением в украинском телеэфире выступил экс-луганский и экс-закарпатский губернатор Геннадий Москаль

."В 2009 году меня позвали и сказали: срочно вводим должность заместителя министра, вперед в Крым, россияне готовятся к захвату Крыма. Это было известно в 2009 году. Сценарий был один, где сначала захватят Парламент, Совет Министров. Мы сделали все, чтобы этого не допустить. Моя совесть относительно Крыма чиста", - рассказал он.

Москаль, по его словам, выполнил поставленную задачу по максимуму.

"Я предупредил и главу Верховной Рады и главу Совета Министров - не дай бог. Я с вами долго разговаривать не буду. Я с вами наведу порядок по милицейский понятиям", - заявил он.

Как утверждает Москаль, претворение в жизнь планов Кремля по аннексии Крыма зависело от результатов выборов президента Украины-2010.

"Если бы Янукович проиграл, этот сценарий был реализован", - подытожил он.

Напомним, ранее Геннадий Москаль рассказал, как остановить войну на Донбассе. До этого он объяснил, чем для Зеленского опасна полнота власти.