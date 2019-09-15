Эксперт оценил прибыльность проекта Гончарука по Балтийскому и Черному морю

15 сентября 2019, 12:51

По мнению эксперта, озвученный недавно премьером Алексеем Гончаруком проект по объединению Балтийского и Черного морей потребует прямо-таки громадных инвестиций.

Гончарук
Алексей Гончарук / УНИАН

Эксперт и бывший заместитель министра инфраструктуры Александр Кава утверждает, что проект соединения Черного и Балтийского морей, о котором недавно во всеуслышание объявил премьер-министр Алексей Гончарук, никогда не сможет окупиться и приносить прибыль. 

Соответствующее сообщение он опубликовал на собственной странице в социальной сети Facebook.

"Проработка проекта соединения Балтийского и Черного морей по реке - Речной Е40 - началась еще в 2013 году. Длина маршрута от Херсона до Гданьска составляет 2000 км", - написал он.

По данным Кавы, оценочная стоимость реализации проекта составляет 12,7 млрд евро. Из этой сумму 12 млрд должны быть вложены в польский участок маршрута.

"Время прохождения одного судна по всему маршруту составляет 14 суток. Вывод проекта по результатам ТЭО - не окупиться никогда", - подытожил эксперт.

К слову, ранее премьер-министр Алексей Гончарук рассказал о том, что Украина крайне заинтересована в реализации проекта соединения водным путем Черного и Балтийского моря.

Напомним, ранее стало известно о том, когда Кабмин под руководством Гончарука представит проект госбюджета на 2020 год.

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деньги Кабмин Черное море Балтийское море Алексей Гончарук
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