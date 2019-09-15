У Зеленского назвали дату открытия моста в Станице Луганской

Мост в Станице / Фото: president.gov.ua

Мост через реку Северский Донец в Станице Луганской планируют открыть до 27 ноября.

Как сообщает пресс-служба президента, для данного объекта инфраструктуры уже составили особый график.

Уточняется, что до 11 октября 2019 года планируется установить временную (обходную) переправу. Новый мост намерены открыть до 27 ноября.

Сейчас строители асфальтируют дорогу от моста в направлении КПВВ. Всю территорию тщательно обследовали пиротехники и сотрудники ГСЧС. Было выявлено 32 опасных предмета, значительная площадь разминирована.

В пресс-службе президента напомнили, что восстановление моста через Северский Донец в районе Станицы Луганской является частью международных обязательств Украины для улучшения гуманитарной ситуации на линии разграничения.

Как ранее сообщалось, украинские специалисты 24 августа начали демонтаж фортификационных сооружений возле разрушенного моста через Северский Донец в Станице Луганской.

Напомним, ранее украинский президент Владимир Зеленский и глава Европейского совета Дональд Туск совершили визит на Луганщину − в зону военного конфликта на Донбассе. Там глава страны, в ходе общения с местными жителями, заявил о том, что берет под особенный контроль реконструкцию моста в Станице Луганской.