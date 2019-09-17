У Зеленского отказались от переезда с Банковой

Команда Зеленского рассматривала переезд ОП в Украинский дом / Фото УНИАН

В команде Владимира Зеленского пока что отказались от переезда Офиса президента с улицы Банковой в Киеве. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Богдан.

По его словам, на переезд хотели потратить деньги, которые ранее были выведены из-под государственного контроля, а потом возвращены в государственную казну.

"Мы хотим вернуть государству то, что было коррупционным путем выведено из-под государственного контроля. И на эти средства мы планировали переезд. Пока что мы не смогли этого сделать", - сказал он в интервью BBC.

Богдан также добавил, что реформа Офиса президента еще не завершена.

"О переименовании в Офис - это правильная европейская традиция, которую мы поддерживаем, ведь администрация - это совковое название, которое предполагает центр управления. А в развитых европейских странах есть Офис президента", - сказал он.

Напомним, практически сразу после того, как Владимир Зеленский стал президентом, в его команде начала муссироваться тема переезда из старого здания Администрации президента на улице Банковая.

Позже стало известно, что преображение Украинского дома под офис президента Владимира Зеленского может обойтись в более чем 300 млн гривен.