"Все разъедено до металла": в Киеве десятки авто облили кислотой

В Киеве повреждены десятки машин, их облили кислотой / Скриншот

В ночь на понедельник, 16 августа, в Дарницком районе Киева облили кислотой десятки припаркованных машин, вещество разъело все до металла.

Инцидент произошел в районе станции метро Славутич, насчитано около 30 поврежденных авто, но подсчет продолжается, говорится на странице Киев Оперативный в Facebook.

По его данным, поврежденные машины были припаркованы в соответствии с правилами дорожного движения, они не мешали ни проезду, ни проходу.

"Сегодня ночью в районе метро Славутич (ЖК Заречный, Славутич, Ривьера) кислотой было облито большое количество припаркованных автомобилей…", - отмечается в сообщении.

Также опубликовано видео, на котором запечатлены поврежденные кислотой авто

Увага! #Розшук! Сьогодні вночі в районі метро Славутич (ЖК Зарічний, Славутич, Рів‘єра) кислотою було облито велику кількість припаркованих автомобілів. Підрахунок постраждалих ще триває, але вже нараховано близько 30 автівок. Вилита кислота роз‘їла все аж до металу. Всі авто були припарковані згідно ПДР, ані проходу, ані проїзду не заважали. Може хтось щось бачив? Чув? За що взагалі таке можливо зробити? Опубліковано Киев Оперативный Понеділок, 16 вересня 2019 р.

Ранее сообщалось, что в Киеве сожгли автомобиль Audi А7, который зарегистрирован на невестку главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, которую тоже зовут Валерия Гонтарева.