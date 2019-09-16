На Запорожье из яслей в больницу попало много детей: названа причина

Госпитализированные дети получают адекватное лечение, отметили в Минздраве.
В Мелитополе Запорожской области в понедельник, 16 августа, в детском саду №9 заболели восемь детей из ясельных групп, семь малышей - попали в инфекционный стационар больницы.
Дети заболели гастроэнтеритом, сообщили в Запорожском областном лабораторном центре Министерства здравоохранения Украины.
По его данным, состояние госпитализированных малышей - средней тяжести, они получают адекватное лечение.
"…В заведении проводятся соответствующие противоэпидемические мероприятия. Причины и этиологический возбудитель заболеваний - устанавливаются", - отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что в городе Казатин Винницкой области в столовой школы №2 отравились десятки человек - дети и учителя. По состоянию на утро 16 сентября госпитализирован 21 человек, в частности, 16 детей.
Справка. Гастроэнтерит - заболевание желудочно-кишечного тракта, вызванное инфекцией, его симптомами являются рвота и понос.